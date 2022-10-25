Замглавы ФТС Губайдулин: контрабандой из России везут лес, металлы и соколов
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Об этом пишет kp.ru.
«Большой интерес представляют наиболее ценные представители флоры и фауны, занесённые в Красную книгу. К примеру, соколы-балобаны, которые водятся в Сибири и в Забайкалье, представляют интерес для арабских стран. За ними охотятся», — сообщил Губайдулин.
Он также рассказал, что в регионах, где хорошо развита портовая инфраструктура, может контрабандно перевозиться продукция ТЭК, ломы чёрных и цветных металлов.
9 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.