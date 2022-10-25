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Татьяна Филёва покинула пост главы S7 Group

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Татьяна Филёва покинула пост главы S7 Group, но как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга.
Татьяна Филёва покинула пост главы S7 Group
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом сообщает РИА Новости.

«21 октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву», — сказала представитель компании.

В июне сообщалось, что российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus.

19 апреля стало известно, что S7 Airlines приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.

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