Татьяна Филёва покинула пост главы S7 Group, но как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга.

Об этом сообщает РИА Новости.

«21 октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву», — сказала представитель компании.

В июне сообщалось, что российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus.

19 апреля стало известно, что S7 Airlines приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.