Татьяна Филёва покинула пост главы S7 Group
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Об этом сообщает РИА Новости.
«21 октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву», — сказала представитель компании.
В июне сообщалось, что российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus.
19 апреля стало известно, что S7 Airlines приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.