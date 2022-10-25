Профессор Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Доктор медицинских наук профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19.

«Не стоит бояться одновременного введения двух вакцин. Существуют детские прививки, которые содержат до пяти компонентов — например, от кори, свинки и других инфекционных заболеваний. Технология вакцин бывает разная — живые или искусственные. В данном случае речь об искусственных вакцинах», — цитирует эксперта newizv.ru.

По его словам, если человек привит от COVID-19, можно сделать прививку от гриппа и пневмококка.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.