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Профессор Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

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Доктор медицинских наук профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19.
Профессор Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

«Не стоит бояться одновременного введения двух вакцин. Существуют детские прививки, которые содержат до пяти компонентов — например, от кори, свинки и других инфекционных заболеваний. Технология вакцин бывает разная — живые или искусственные. В данном случае речь об искусственных вакцинах», — цитирует эксперта newizv.ru.

По его словам, если человек привит от COVID-19, можно сделать прививку от гриппа и пневмококка.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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