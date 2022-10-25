Профессор Малышев высказался о целесообразности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
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«Не стоит бояться одновременного введения двух вакцин. Существуют детские прививки, которые содержат до пяти компонентов — например, от кори, свинки и других инфекционных заболеваний. Технология вакцин бывает разная — живые или искусственные. В данном случае речь об искусственных вакцинах», — цитирует эксперта newizv.ru.
По его словам, если человек привит от COVID-19, можно сделать прививку от гриппа и пневмококка.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.