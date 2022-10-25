Опрос показал, что каждый третий водитель в России меняет летнюю резину с первым снегом

Результаты совместного исследования «СберСтрахования» и медиахолдинга Rambler & Co показали, что каждый третий водитель в России меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег.

Как пишут «Известия», 60% респондентов для смены колёс обращаются в автосервис, 35% — справляются самостоятельно, 3% — привлекают к процессу супругов, а 2% — друзей и знакомых.

В то же время 60% респондентов обычно хранят резину в гараже. Ещё 15% — отвозят её на дачу, 10% — сдают в специальный сервис, а 9% — хранят в квартире.

Исследование также показало, что 2% участников опроса каждый год покупают новый комплект, а старый выбрасывают или продают, ещё 4% россиян признались, что не меняют резину.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в интервью Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.