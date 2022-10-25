Политолог Орлов поддержал идею бесплатного проезда на поездах для школьников из новых регионов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно.

«Очень здравое предложение. Его реализация не станет обременительной для российского бюджета, но при этом заметно облегчит интегрирование новых регионов в состав России», — отметил политолог.

По его словам, любая дополнительная забота о детях со стороны государства и, как следствие, снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми станут «серьёзным подспорьем».

Ранее в ГД предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов.