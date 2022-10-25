Политолог Орлов поддержал идею бесплатного проезда на поездах для школьников из новых регионов
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
«Очень здравое предложение. Его реализация не станет обременительной для российского бюджета, но при этом заметно облегчит интегрирование новых регионов в состав России», — отметил политолог.
По его словам, любая дополнительная забота о детях со стороны государства и, как следствие, снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми станут «серьёзным подспорьем».
Ранее в ГД предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов.