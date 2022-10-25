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Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

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В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои, следует из данных отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов портала Downdetector.
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По состоянию на 10:29 мск было зафиксировано 3957 отчётов о сбоях в работе мессенджера.

Больше половины пользователей жаловались на проблемы с отправкой сообщений, 23% жалоб были связаны с работой приложения. Ещё 4% пришлись на проблемы с работой сайта. 

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube.

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