Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои, следует из данных отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов портала Downdetector.

По состоянию на 10:29 мск было зафиксировано 3957 отчётов о сбоях в работе мессенджера.

Больше половины пользователей жаловались на проблемы с отправкой сообщений, 23% жалоб были связаны с работой приложения. Ещё 4% пришлись на проблемы с работой сайта.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube.