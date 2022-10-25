В Новосибирской области сообщили о создании оперативных штабов во всех регионах Сибири

Во всех регионах Сибирского федерального округа сформированы оперативные штабы по безопасности.

Об этом ТАСС сообщил замруководителя администрации губернатора региона, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.

«Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента», — заявил он.

Отмечается, что на первом заседании штаба участники обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

20 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.