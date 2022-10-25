В Новосибирской области сообщили о создании оперативных штабов во всех регионах Сибири
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил замруководителя администрации губернатора региона, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.
«Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента», — заявил он.
Отмечается, что на первом заседании штаба участники обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.
20 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что возглавил созданный в регионе оперштаб по обеспечению безопасности.