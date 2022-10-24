Аграрии Ставрополья получили 60 млрд рублей льготных кредитов с начала года

Аграрии Ставропольского края получили 60 млрд рублей льготных кредитов с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Также для аграриев региона доступно страхование с господдержкой.

«На сегодняшний день застраховано более 400 тыс. га, что сопоставимо с уровнем 2021 года», — заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании в краевом правительстве.

Тем временем в Тверской области убрано 94,9 тыс. га посевной площади, передаёт tverigrad.ru.

«Представители агропромышленного комплекса Верхневолжья вносят серьёзный вклад в импортозамещение, обеспечение потребителей региона и страны продукцией и сырьём высокого качества», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что аграрии Красноярского края получат более 319 млн рублей на производство рапса и сои.