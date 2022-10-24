Аграрии Ставрополья получили 60 млрд рублей льготных кредитов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Также для аграриев региона доступно страхование с господдержкой.
«На сегодняшний день застраховано более 400 тыс. га, что сопоставимо с уровнем 2021 года», — заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании в краевом правительстве.
Тем временем в Тверской области убрано 94,9 тыс. га посевной площади, передаёт tverigrad.ru.
«Представители агропромышленного комплекса Верхневолжья вносят серьёзный вклад в импортозамещение, обеспечение потребителей региона и страны продукцией и сырьём высокого качества», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее сообщалось, что аграрии Красноярского края получат более 319 млн рублей на производство рапса и сои.