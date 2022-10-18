Аграрии Красноярского края получат 319 млн рублей на производство рапса и сои

Аграрии Красноярского края получат более 319 млн рублей на производство рапса и сои.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Субсидии получат предприятия и индивидуальные предприниматели, которые обеспечат прирост урожая масличных в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору маслосемян за пять последних лет. Деньги аграрии края смогут направить на подготовку к посевной 2023 года», — заявил Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли края.

Также стало известно, что в Тульской области 48 молодых бизнесменов получили федеральные гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как отметил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов, чаще всего гранты получают предприниматели в сфере услуг и общепита.

Ранее сообщалось, что Форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.