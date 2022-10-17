Форум для самозанятых пройдёт 28 октября в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, такие мероприятия нужны для создания условий развития предпринимательства.
«С этой целью мы проводим образовательные программы и бизнес-форумы, где участники могут развить свои навыки, обменяться опытом, получить поддержку опытных предпринимателей и наставников», — сказала она.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число самозанятых в Севастополе достигло почти 17 тыс.