Форум для самозанятых пройдёт 28 октября в Подмосковье

Форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, такие мероприятия нужны для создания условий развития предпринимательства.

«С этой целью мы проводим образовательные программы и бизнес-форумы, где участники могут развить свои навыки, обменяться опытом, получить поддержку опытных предпринимателей и наставников», — сказала она.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число самозанятых в Севастополе достигло почти 17 тыс.