Губернатор Петербурга Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе
- РИА Новости
В эфире «Радио России — Санкт-Петербург» он заявил, что в городе прежде всего усиливают меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения.
«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал губернатор.
По его словам, под особый контроль взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности.
Беглов добавил, что в настоящее время для населения не вводятся дополнительные ограничения.
«Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».