Узнать больше

Губернатор Петербурга Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе.
Губернатор Петербурга Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе
  • РИА Новости

В эфире «Радио России — Санкт-Петербург» он заявил, что в городе прежде всего усиливают меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения.

«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал губернатор.

По его словам, под особый контроль взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности. 

Беглов добавил, что в настоящее время для населения не вводятся дополнительные ограничения.

«Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить