Губернатор Петербурга Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе.

В эфире «Радио России — Санкт-Петербург» он заявил, что в городе прежде всего усиливают меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения.

«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал губернатор.

По его словам, под особый контроль взяты сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности.

Беглов добавил, что в настоящее время для населения не вводятся дополнительные ограничения.

«Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».