Автоэксперт Архиреев рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время
- РИА Новости
«Основные опасения должны быть связаны не с покупкой автомобиля, а с его обслуживанием и наличием запчастей, со скоростью доставки комплектующих и стоимостью деталей», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, нужно планировать свой бюджет, исходя из текущих реалий.
Как отметил эксперт, в России можно купить машину не только у официальных дилеров, но и у автоброкеров.
Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что в этом году не стоит ждать традиционного снижения цен на автомобили.
«Большая часть салонов сейчас если и торгует, то подержанными машинами», — пояснил он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как правильно хранить бензин.