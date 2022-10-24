Автоэксперт Архиреев рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время.

«Основные опасения должны быть связаны не с покупкой автомобиля, а с его обслуживанием и наличием запчастей, со скоростью доставки комплектующих и стоимостью деталей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нужно планировать свой бюджет, исходя из текущих реалий.

Как отметил эксперт, в России можно купить машину не только у официальных дилеров, но и у автоброкеров.

Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что в этом году не стоит ждать традиционного снижения цен на автомобили.

«Большая часть салонов сейчас если и торгует, то подержанными машинами», — пояснил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как правильно хранить бензин.