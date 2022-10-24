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Автоэксперт Шапарин посоветовал хранить бензин в герметичных ёмкостях

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как правильно хранить бензин.
Автоэксперт Шапарин посоветовал хранить бензин в герметичных ёмкостях
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  • © ArtMarie

Как таковых сроков годности у герметично закрытого бензина нет, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«Если ёмкость негерметична, топливо довольно быстро испарится. Ключевое правило хранения бензина — хранить его в предназначенных для этого ёмкостях. Бензин является растворителем и некоторые виды пластика просто растворяет. Есть риск, что ёмкость растворится полностью и топливо вытечет, тогда возникнет риск возгорания», — предупредил эксперт.

Также следует учитывать, что если в металлической ёмкости есть хотя бы минимальная ржавчина, то она может попасть в топливную систему автомобиля, заключил Шапарин.

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