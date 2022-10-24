Кабмин утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

Российское правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно обновлённым правилам, освидетельствование можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.

В том случае, если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, а водитель откажется признавать итоги освидетельствования, он будет доставлен в медучреждение.

Также водитель будет доставлен в медучреждение в случае отказа от освидетельствования.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

В декабре 2021 года заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.