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Кабмин утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

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Российское правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь.
Кабмин утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно обновлённым правилам, освидетельствование можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.

В том случае, если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, а водитель откажется признавать итоги освидетельствования, он будет доставлен в медучреждение.

Также водитель будет доставлен в медучреждение в случае отказа от освидетельствования.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

В декабре 2021 года заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.

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