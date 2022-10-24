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В Крыму зарегистрировали 44 случая коронавируса за сутки

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В Крыму зарегистрировали 44 случая коронавируса за последние сутки.
В Крыму зарегистрировали 44 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за всё время на стационарном лечении находились 62 192 человека», — рассказали в пресс-службе.

Выздоровели за минувшие 24 часа 49 жителей, с начала пандемии — 201 263.

Тем временем мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» в 2022 году посетили 552 населённых пункта Нижегородской области, передаёт pravda-nn.ru.

Специалисты провели 66 731 консультацию. На дополнительное обследование направлены 22 917 жителей.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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