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Претенденты на покупку фабрик IKEA начали осмотр предприятия в Тихвине

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Российские компании, выразившие интерес к покупке фабрик IKEA, начали осмотр предприятия в Тихвине с 24 октября.
Претенденты на покупку фабрик IKEA начали осмотр предприятия в Тихвине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

По его словам, всего интерес выразили шесть компаний.

«Планируют ходить по две фирмы с понедельника по среду в Новгороде и Тихвине. В Вятке на следующей неделе», — заявил он.

При этом в администрации Ленинградской области подтвердили, что компания ведёт активные переговоры с рядом претендентов, не уточнив их названия. 

1 сентября органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил о возобновлении работы фабрики IKEA в Тихвине.

13 октября AFP сообщило, что шведский ретейлер IKEA уволил 10 тыс. своих сотрудников в России

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