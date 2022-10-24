Претенденты на покупку фабрик IKEA начали осмотр предприятия в Тихвине
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.
По его словам, всего интерес выразили шесть компаний.
«Планируют ходить по две фирмы с понедельника по среду в Новгороде и Тихвине. В Вятке на следующей неделе», — заявил он.
При этом в администрации Ленинградской области подтвердили, что компания ведёт активные переговоры с рядом претендентов, не уточнив их названия.
1 сентября органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил о возобновлении работы фабрики IKEA в Тихвине.
13 октября AFP сообщило, что шведский ретейлер IKEA уволил 10 тыс. своих сотрудников в России.