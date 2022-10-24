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В Тверской области выявили 31 случай коронавируса за сутки

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В Тверской области выявили 31 случай коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 31 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 178 302 человека, выздоровел 174 251.

Тем временем в Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог более чем на 5%, передаёт karelinform.ru со ссылкой на сайт Роспотребнадзора. В регионе зафиксировано 5555 случаев таких заболеваний.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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