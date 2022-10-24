В Самарской области зафиксировали 315 случаев COVID-19 за сутки

В Самарской области зафиксировали 315 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 23 жителя. За минувшие 24 часа проведено 8345 лабораторных исследований на коронавирус.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 30 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 235 595. Вылечились 229 640 жителей.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.