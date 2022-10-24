В Татарстане подтвердили 150 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 150 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 186 474. Выздоровели 182 487 жителей, в том числе 86 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 7329 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.