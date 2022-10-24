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В Севастополе зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 62 случая COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

В больницах находится 79 пациентов, из них 74 — с подтверждённым коронавирусом.

С начала пандемии заболели 95 667 жителей города, выздоровели 92 800.

Также стало известно, что в городской клинической больнице №1 Челябинска применили назальную вакцину от COVID-19, передаёт URA.RU.

«Вакцина остаётся та же самая — это двухкомпонентный «Спутник V». Но с помощью насадок мы можем впрыскивать его в нос всем желающим. В первый раз мы рекомендуем инъекционную вакцину «Спутник V». А вот назальный метод прививки мы рекомендуем при повторном вакцинировании», — рассказала заместитель главврача по медицинской части ГКБ №1 Татьяна Колчинская.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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