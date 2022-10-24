В Удмуртии выявили 253 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 253 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 23 жителя. Дома лечатся 3318 пациентов, в ковид-центрах — 161 пациент в состоянии средней тяжести, 15 в тяжёлом.

С начала пандемии в республике переболели 213 292 человека, передаёт udm-info.ru.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.