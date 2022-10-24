Медведев: выпуск вооружений в России — от танков до дронов — кратно увеличивается
- РИА Новости
«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь», — написал он в Telegram.
Медведев подчеркнул, что выпуск вооружений увеличивается по всем направлениям.
«От танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — заключил зампред Совбеза.
Ранее Дмитрий Медведев и вице-премьер Денис Мантуров посетили Московский машиностроительный завод «Авангард».
На предприятии они осмотрели производство ракет для систем ПВО.