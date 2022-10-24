Медведев: выпуск вооружений в России — от танков до дронов — кратно увеличивается

Выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям, от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что выпуск вооружений увеличивается по всем направлениям.

«От танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — заключил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев и вице-премьер Денис Мантуров посетили Московский машиностроительный завод «Авангард».

На предприятии они осмотрели производство ракет для систем ПВО.