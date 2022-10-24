В Подмосковье мобилизованным выдают дополнительное обмундирование

В Московской области мобилизованным выдают дополнительное обмундирование, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все без исключения у нас комплектуются дополнительным обмундированием, которое состоит из 22 предметов», — отметил глава региона.

Он также поблагодарил бригаду, которая занимается оснащением.

«Хочу нашу бригаду, которая занимается оснащением, поблагодарить и ещё раз сделать акцент на том, чтобы это не оставалось на складах, а чтобы ребята всё-таки получали на руки то, что нами закуплено, и уже распоряжались этим так, как они считают нужным», — добавил Воробьёв.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.