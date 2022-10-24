Песков заявил, что в России нет общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей

В России нет общей тенденции исчезновения с полок книг некоторых писателей, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения о том, что имя писателя Бориса Акунина исчезло с афиш спектаклей по его текстам, а ряд магазинов убирают с витрин книги писателей, признанных иноагентами.

«Надо ещё раз, надо смотреть. Здесь какой-то общей тенденции, собственно, мы не фиксируем, её и быть не может», — сказал Песков.

Он также отметил на вопрос о том, нужно ли, по мнению Кремля, бороться с такими ситуациями. По его мнению, для таких ситуаций «вряд ли есть какие-то основания».

Песков напомнил, что президент Владимир Путин чётко и однозначно заявил о своей позиции по этому поводу.

Как напоминает агентство, во время визита в Казахстан Путин подчеркнул, что в России возмущаются попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом.

21 октября Министерство культуры назвало логичным исчезновение с афиш культурных учреждений артистов, которые покинули Россию.

Министерство сообщило, что такой «запрос идёт от общества».