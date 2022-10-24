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В московском парке «Покровское-Стрешнево» открылся спорткластер

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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.
В московском парке «Покровское-Стрешнево» открылся спорткластер
  • РИА Новости

Все площадки для тренировок разместили за границами особо охраняемой природной территории на месте гаражей, передаёт НСН со ссылкой на Департамент капремонта Москвы.

Площадь нового спортивного кластера составляет примерно 1,6 га. На его территории появились в том числе скейт-парк, столы для пинг-понга, площадки для стритбола и панна-футбола, спортивно-игровая площадка для детей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве с начала 2022 года выделено более 26 га земли для строительства девяти спорткомплексов.

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