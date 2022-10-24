Правительство России выделит 1 млрд рублей на создание центров проектирования электроники
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентной базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительным направлением финансирования будет вывод готовой продукции на приоритетные рынки.
По данным правительства, средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий, они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Ранее Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках.