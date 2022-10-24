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Правительство России выделит 1 млрд рублей на создание центров проектирования электроники

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1 млрд рублей в 2022—2023 годах на финансирование создания малых и средних центров проектирования электроники.
Правительство России выделит 1 млрд рублей на создание центров проектирования электроники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентной базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительным направлением финансирования будет вывод готовой продукции на приоритетные рынки.

По данным правительства, средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий, они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Ранее Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках.

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