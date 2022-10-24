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Стилист Волченко напомнила правила выбора одежды онлайн

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Стилист-имиджмейкер Ирина Волченко дала советы, как при выборе одежды во время онлайн-шопинга не ошибиться с размером.
Стилист Волченко напомнила правила выбора одежды онлайн
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» специалист порекомендовала не выбирать полуприталенные, приталенные и требующие чёткой посадки по плечевому поясу вещи — без примерки сделать это правильно достаточно сложно. Поэтому лучше отдать предпочтение моделям свободного кроя.

К идеальным вариантам для онлайн-заказа Волченко отнесла футболки, свитшоты, толстовки и легинсы.

При выборе одежды также важно оценить качество материала, кроя и фурнитуры, отметила Волченко. Виртуально сделать это непросто, потому что изделие нельзя потрогать. В таких случаях стилист посоветовала посмотреть видео, на котором демонстрируется вещь.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.

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