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Российскую противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления

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Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М планируют оснастить комплексом оптико-электронного подавления и усиленной защитой. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
Российскую противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления
  • РИА Новости

Такую возможность прорабатывает холдинг «Высокоточные комплексы», речь идёт об установке на 2С25М комплекса оптико-электронного подавления и комплекта дополнительного бронирования.

«Данные мероприятия позволят повысить защищённость экипажа и живучесть машины на поле боя», — сказал РИА Новости Оздоев.

Агентство поясняет, что комплексы оптико-электронного подавления необходимы, в частности, для нарушения работы систем наведения противотанковых управляемых ракет.

Кроме того, 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, это повысило эффективность борьбы с лёгкими укреплениями и живой силой противника.

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