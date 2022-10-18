Новое противотанковое орудие 2С25М получило снаряды с дистанционным подрывом
«В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с лёгкими укреплениями и живой силой противника», — цитирует РИА Новости Оздоева.
По его словам, вооружение 2С25М предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, способных поражать цель на расстоянии до 5 км.
Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.