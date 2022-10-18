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Новое противотанковое орудие 2С25М получило снаряды с дистанционным подрывом

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Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с лёгкими укреплениями и живой силой противника», — цитирует РИА Новости Оздоева.

По его словам, вооружение 2С25М предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, способных поражать цель на расстоянии до 5 км.

Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

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