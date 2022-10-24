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Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях». Предложить совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Думы 27 октября для рассмотрения в первом чтении», — указано в документе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино.

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