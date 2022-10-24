Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.

РИА Новости