Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета.
«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях». Предложить совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Думы 27 октября для рассмотрения в первом чтении», — указано в документе.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино.