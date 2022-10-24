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В Госдуме поддержали идею ввести новую категорию освобождённых от мобилизации

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение об освобождении от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.
В Госдуме поддержали идею ввести новую категорию освобождённых от мобилизации
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По мнению депутата, эта инициатива вполне разумна и логична.

«Мы знаем, что при наличии троих детей в семье мужчины часто не призываются в рамках частичной мобилизации. Почему бы не обратить внимание на то, что фактически в семье уже трое детей, когда супруга беременна. Я думаю, что это очень хорошая идея и необходимо её срочно оценить с Минобороны», — добавила Бессараб.

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна и срок её беременности составляет не менее 22 недель.

Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

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