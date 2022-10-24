Спасатели разыскивают четырёх пропавших на курильском острове туристов

Четыре туриста пропали у подножия вулкана Баранский на острове Итуруп (Сахалинская область). Проводятся поисковые мероприятия.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, туристическая группа состоит из четырёх человек, у троих из них «появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры».

По данным регионального МЧС, маршрут группы проходит через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава и подножие вулкана Баранский, его протяжённость составляет 60 км, передаёт телеканал «Звезда».

Вертолёт с группой спасателей из шести человек выдвинулся на поиски пропавших.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из трёх человек пропала в районе Больших Банных источников на Камчатке.