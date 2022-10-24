Океанолог Мухаметов сообщил, что боевые дельфины смогут охранять Севастопольскую бухту

Боевые дельфины смогут защищать Севастопольскую бухту от подводных диверсантов, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — сказал он РИА Новости.

По словам океанолога, животные привлекаются к поискам диверсантов с 1960-х годов как в СССР, так и в США. В Советском Союзе главный центр появился как раз в Севастопольской бухте: часть дельфинов обучали поискам подводных диверсантов, другая половина искала подводные мины.

«Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база — в состав подводных диверсионных сил и средств. Работы с дельфинами снова активизировались», — пояснил собеседник агентства.

Мухаметов отметил, что для работы с диверсантами подойдут только черноморские афалины — крупные дельфины весом около 300 кг.

Ранее обозреватель 19Fortyfive Блейк Стилуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.

По его словам, боевых дельфинов используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.