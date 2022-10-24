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Океанолог Мухаметов сообщил, что боевые дельфины смогут охранять Севастопольскую бухту

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Боевые дельфины смогут защищать Севастопольскую бухту от подводных диверсантов, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — сказал он РИА Новости.

По словам океанолога, животные привлекаются к поискам диверсантов с 1960-х годов как в СССР, так и в США. В Советском Союзе главный центр появился как раз в Севастопольской бухте: часть дельфинов обучали поискам подводных диверсантов, другая половина искала подводные мины.

«Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база — в состав подводных диверсионных сил и средств. Работы с дельфинами снова активизировались», — пояснил собеседник агентства.

Мухаметов отметил, что для работы с диверсантами подойдут только черноморские афалины — крупные дельфины весом около 300 кг.

Ранее обозреватель 19Fortyfive Блейк Стилуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.

По его словам, боевых дельфинов используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

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