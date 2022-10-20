19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.

Об этом в статье для 19Fortyfive заявил обозреватель Блейк Стилуэлл.

Он назвал сложной задачей недопущение диверсантов и спецназовцев в порты и гавани.

«Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — отметил Стилуэлл.

По его словам, боевых дельфинов используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.