19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами
- Gettyimages.ru
Об этом в статье для 19Fortyfive заявил обозреватель Блейк Стилуэлл.
Он назвал сложной задачей недопущение диверсантов и спецназовцев в порты и гавани.
«Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — отметил Стилуэлл.
По его словам, боевых дельфинов используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.
Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.