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19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами

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Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.
19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами
  • Gettyimages.ru

Об этом в статье для 19Fortyfive заявил обозреватель Блейк Стилуэлл.

Он назвал сложной задачей недопущение диверсантов и спецназовцев в порты и гавани.

«Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — отметил Стилуэлл.

По его словам, боевых дельфинов используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.

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