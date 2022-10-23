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МЧС предупредило, что туман в Москве сохранится до утра 24 октября

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В Москве туман с ухудшением видимости до 300—500 м ожидается до утра 24 октября, сообщает московское ГУ МЧС.
МЧС предупредило, что туман в Москве сохранится до утра 24 октября
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300—500 м», — отмечает министерство.

Жителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а водителям — избегать внезапных манёвров на дороге.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала, что максимальной температурой понедельника в Москве будет +6…+8 °С.

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