Жителей пострадавшего Шебекина временно переселили в Старый Оскол

Жителей города Шебекино, пострадавшего от массированного обстрела со стороны украинских войск, временно переселили в Старый Оскол.

«Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что они «находятся на базе Старого Оскола» с заместителем главы Шебекина.

Утром 22 октября Шебекино попало под обстрел.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что число раненых в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ выросло до 12, погибли ещё двое.