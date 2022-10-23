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Жителей пострадавшего Шебекина временно переселили в Старый Оскол

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Жителей города Шебекино, пострадавшего от массированного обстрела со стороны украинских войск, временно переселили в Старый Оскол.
Жителей пострадавшего Шебекина временно переселили в Старый Оскол
  • РИА Новости

«Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что они «находятся на базе Старого Оскола» с заместителем главы Шебекина.

Утром 22 октября Шебекино попало под обстрел.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что число раненых в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ выросло до 12, погибли ещё двое.

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