Узнать больше

Минздрав Белгородской области заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле Шебекино

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что число раненых в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ выросло до 12 человек, погибли ещё двое.
Минздрав Белгородской области заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле Шебекино
  • РИА Новости

«Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадали 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребёнок», — цитирует его ТАСС.

По данным Иконникова, пять человек находятся в стационаре. Один из них в тяжёлом состоянии в городской больнице № 2 города Белгорода, остальные четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Утром 22 октября Шебекино попало под обстрел.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, к настоящему моменту пожары в Шебекино ликвидированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить