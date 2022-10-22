Минздрав Белгородской области заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле Шебекино
- РИА Новости
«Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадали 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребёнок», — цитирует его ТАСС.
По данным Иконникова, пять человек находятся в стационаре. Один из них в тяжёлом состоянии в городской больнице № 2 города Белгорода, остальные четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Утром 22 октября Шебекино попало под обстрел.
Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, к настоящему моменту пожары в Шебекино ликвидированы.