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В Херсонской области рассказали о перебоях с доступом к кабельному интернету

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Администрация Херсонской области заявила о перебоях с доступом к кабельному интернету из-за технических работ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации в Telegram.

«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в администрации указывают, что мобильный интернет работает без перебоев.

Отмечается, что в ближайшее время все работы будут завершены и полноценный доступ к кабельному интернету будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины фиксировались перебои с доступом в интернет.

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