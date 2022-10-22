В Херсонской области рассказали о перебоях с доступом к кабельному интернету
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации в Telegram.
«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ», — говорится в сообщении.
Вместе с этим в администрации указывают, что мобильный интернет работает без перебоев.
Отмечается, что в ближайшее время все работы будут завершены и полноценный доступ к кабельному интернету будет восстановлен.
Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины фиксировались перебои с доступом в интернет.