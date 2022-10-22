Власти Энергодара заявили о намерении решить вскоре проблему перебоев в электроснабжении

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что проблема с перебоями в электроснабжении в городе будет решена на следующей неделе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сообщение в Telegram.

«До сих пор происходят аварийные отключения по всем микрорайонам Энергодара. Мы ведём ремонтные работы. Ситуация непростая. Этот охладитель будем снимать, выстраивать электроснабжение по классической схеме. Уже на следующей неделе проблема будет решена!» — указал он.

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