Боевики украинской теробороны намеревались совершить теракт во время мирной демонстрации в Энергодаре.

Об этом РИА Новости рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.

«Находился в теробороне... нам выдали оружие для его применения... против российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций в городе», — сказал Парамонов.

По его словам, оружие ему выдал бывший замглавы Энергодара при киевском режиме, а указание о совершении теракта поступило от бывшего мэра города Дмитрия Орлова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России. По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.