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В Энергодаре предотвратили теракт на мирной демонстрации

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Боевики украинской теробороны намеревались совершить теракт во время мирной демонстрации в Энергодаре.
В Энергодаре предотвратили теракт на мирной демонстрации
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.

«Находился в теробороне... нам выдали оружие для его применения... против российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций в городе», — сказал Парамонов.

По его словам, оружие ему выдал бывший замглавы Энергодара при киевском режиме, а указание о совершении теракта поступило от бывшего мэра города Дмитрия Орлова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России. По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.

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