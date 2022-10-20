В Энергодаре предотвратили теракт на мирной демонстрации
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.
«Находился в теробороне... нам выдали оружие для его применения... против российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций в городе», — сказал Парамонов.
По его словам, оружие ему выдал бывший замглавы Энергодара при киевском режиме, а указание о совершении теракта поступило от бывшего мэра города Дмитрия Орлова.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России. По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.