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Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных граждан

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Правительство предоставит гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных граждан
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются и руководителями, и учредителями компаний.

Отсрочка будет продолжать действовать ещё несколько месяцев после прохождения военной службы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы.

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