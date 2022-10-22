Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных граждан

Правительство предоставит гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.

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Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются и руководителями, и учредителями компаний. Отсрочка будет продолжать действовать ещё несколько месяцев после прохождения военной службы. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы.