Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных граждан
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются и руководителями, и учредителями компаний.
Отсрочка будет продолжать действовать ещё несколько месяцев после прохождения военной службы.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы.