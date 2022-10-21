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В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время службы. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что ему поступает большое количество обращений относительно расширения льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации.

Среди прочего поступают и предложения об отмене транспортного налога в связи с невозможностью использования транспортного средства в период прохождения военной службы.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу Вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Московской области почти 4,5 тыс. мобилизованных получили выплаты по 200 тыс. рублей.

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