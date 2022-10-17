В Подмосковье почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплаты по 200 тысяч рублей

В Московской области почти 4,5 тыс. мобилизованных получили выплаты по 200 тыс. рублей, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил губернатор, ещё 1,2 тыс. человек получат выплаты сегодня.

«Деньги приходят в течение трёх дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что всё в порядке», — сказал Воробьёв.

По его словам, в каждом округе открывают штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев.

«Сейчас таких штабов уже 60 — там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтёры», — добавил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных.