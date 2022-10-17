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В Подмосковье почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплаты по 200 тысяч рублей

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В Московской области почти 4,5 тыс. мобилизованных получили выплаты по 200 тыс. рублей, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплаты по 200 тысяч рублей

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил губернатор, ещё 1,2 тыс. человек получат выплаты сегодня.

«Деньги приходят в течение трёх дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что всё в порядке», — сказал Воробьёв.

По его словам, в каждом округе открывают штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев.

«Сейчас таких штабов уже 60 — там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтёры», — добавил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Минфин России направил кабмину проект постановления о мерах поддержки мобилизованных.

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