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В Саратовской области усилят патрулирование улиц

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Пресс-служба губернатора Саратовской области Романа Бусаргина заявила, что в регионе усилят патрулирование улиц после президентского указа об уровне базовой готовности.
В Саратовской области усилят патрулирование улиц
  • РИА Новости

«Сегодня губернатор Роман Бусаргин провел первое заседание оперативного штаба... По итогам заседания губернатор поручил усилить общественный порядок на территории Саратовской области. В связи с этим будет увеличено патрулирование улиц сотрудниками МВД и Росгвардии», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что поручено уделить особое внимание вопросам безопасности на общественном транспорте.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.

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