В Саратовской области усилят патрулирование улиц

Пресс-служба губернатора Саратовской области Романа Бусаргина заявила, что в регионе усилят патрулирование улиц после президентского указа об уровне базовой готовности.

«Сегодня губернатор Роман Бусаргин провел первое заседание оперативного штаба... По итогам заседания губернатор поручил усилить общественный порядок на территории Саратовской области. В связи с этим будет увеличено патрулирование улиц сотрудниками МВД и Росгвардии», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что поручено уделить особое внимание вопросам безопасности на общественном транспорте.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.