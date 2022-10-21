В Саратовской области усилят патрулирование улиц
- РИА Новости
«Сегодня губернатор Роман Бусаргин провел первое заседание оперативного штаба... По итогам заседания губернатор поручил усилить общественный порядок на территории Саратовской области. В связи с этим будет увеличено патрулирование улиц сотрудниками МВД и Росгвардии», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.
Отмечается, что поручено уделить особое внимание вопросам безопасности на общественном транспорте.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.