Кабмин России расширил санкции против подсанкционных резидентов Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, размещённое на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что расширение санкций предполагает блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории России, а также запрет на вывод капитала из страны и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Россию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, за исключением товаров, ввозимых физлицами для личного пользования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.