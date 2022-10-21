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Кабмин России расширил санкции против подсанкционных резидентов Украины

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Российское правительство расширило санкции против подсанкционных резидентов Украины, введённые в соответствии с указом от 1 ноября.
Кабмин России расширил санкции против подсанкционных резидентов Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, размещённое на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что расширение санкций предполагает блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории России, а также запрет на вывод капитала из страны и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Россию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, за исключением товаров, ввозимых физлицами для личного пользования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.

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