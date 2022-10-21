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В Калининградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Калининградской области охват вакцинацией от COVID-19 достиг 63,56%, заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталия Берездовец в ходе заседания областного правительства.
В Калининградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

По данным на 21 октября, в медучреждениях имеется 15 035 комплектов доз вакцины.

Работает 37 пунктов вакцинации в 26 лечебных организациях. Также доступно пять мобильных пунктов.

Тем временем в Ленинградской области за сутки выявили 137 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выписаны 264 жителя.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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