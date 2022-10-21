Вирусолог Аграновский высказался о текущем эпидсезоне

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о текущем эпидемиологическом сезоне.

«И риновирусы, и аденовирусы всё время есть на территории России», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, не произошло какого-то серьёзного снижения уровня коллективного иммунитета к этим вирусам из-за санитарных мер.

Как считает Аграновский, вряд ли нужно использовать какие-то специфические средства защиты от сезонных вирусов, но полученные в период пандемии полезные привычки стоит сохранять.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.