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Вирусолог Аграновский высказался о текущем эпидсезоне

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о текущем эпидемиологическом сезоне.
Вирусолог Аграновский высказался о текущем эпидсезоне
  • РИА Новости

«И риновирусы, и аденовирусы всё время есть на территории России», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, не произошло какого-то серьёзного снижения уровня коллективного иммунитета к этим вирусам из-за санитарных мер.

Как считает Аграновский, вряд ли нужно использовать какие-то специфические средства защиты от сезонных вирусов, но полученные в период пандемии полезные привычки стоит сохранять.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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