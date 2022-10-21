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В Минкультуры заявили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума

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В пресс-службе Министерства культуры России заявили, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменён.
В Минкультуры заявили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума
  • РИА Новости

«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене», — цитирует его ТАСС.

Ранее опрос показал, что 52% россиян поддерживают отмену праздничных мероприятий на Новый год.

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