В Минкультуры заявили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума
В пресс-службе Министерства культуры России заявили, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменён.
- РИА Новости
«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене», — цитирует его ТАСС.
Ранее опрос показал, что 52% россиян поддерживают отмену праздничных мероприятий на Новый год.
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