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Балицкий сообщил о начале капремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале капремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым.
Балицкий сообщил о начале капремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым
  • РИА Новости

По его словам, приступить к ремонту трассы Мелитополь — Джанкой планировалось в 2023 году.

Он уточнил, что дорога, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии. Балицкий добавил, что в связи с этим было принято решение начать работы уже в текущем году.

Врио губернатора рассказал, что рабочие уже начали фрезерование верхнего слоя асфальта.

«Всего будет отремонтировано 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия», — сказал Балицкий.

В июне в Запорожской области сообщили, что в Крым отправился первый поезд из Мелитополя.

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