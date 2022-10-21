Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале капремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым.

По его словам, приступить к ремонту трассы Мелитополь — Джанкой планировалось в 2023 году.

Он уточнил, что дорога, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии. Балицкий добавил, что в связи с этим было принято решение начать работы уже в текущем году.

Врио губернатора рассказал, что рабочие уже начали фрезерование верхнего слоя асфальта.

«Всего будет отремонтировано 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия», — сказал Балицкий.

В июне в Запорожской области сообщили, что в Крым отправился первый поезд из Мелитополя.