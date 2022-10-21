В Башкирии рассказали о работе по переселению жителей из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
В частности, в Янауле 485 человек будут переселены в новые многоквартирные дома.
Всего в регионе до конца 2022 года из аварийного жилья переедут свыше 1 тыс. человек.
Тем временем в Ставропольском крае с начала года жилищные сертификаты получили 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.
Владельцы сертификатов приобретали жильё в Ставрополе и Невинномысске, а также Будённовском, Изобильненском и ряде других округов.
Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали более 120 ветхих строений в 2022 году.