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В Башкирии рассказали о работе по переселению жителей из аварийного жилья

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В Башкирии рассказали о работе по переселению жителей из аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и национального проекта «Жильё и городская среда».
В Башкирии рассказали о работе по переселению жителей из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В частности, в Янауле 485 человек будут переселены в новые многоквартирные дома.

Всего в регионе до конца 2022 года из аварийного жилья переедут свыше 1 тыс. человек.

Тем временем в Ставропольском крае с начала года жилищные сертификаты получили 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.

Владельцы сертификатов приобретали жильё в Ставрополе и Невинномысске, а также Будённовском, Изобильненском и ряде других округов.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали более 120 ветхих строений в 2022 году.

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